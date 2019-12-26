Realme X50 показали на официальном промо-изображении

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На 7 января 2020 года компания Realme назначила премьеру конкурента Redmi K30. Им станет Realme X50 и сегодня один из топ-менеджеров компании опубликовал официальный постер с изображением смартфона на своей странице в сети Weibo. Широкой аудитории показали только дизайн задней панели устройства в цвете «полярный синий».

В целом такой экстерьер нам уже знаком по смартфонам серии Realme X, где предлагается многомодульная камера с выстроенными в ряд по вертикали датчиками. Всего сенсоров четыре и по слухам, тут установили модули на 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели можно было бы трактовать как то, что его отправили под экран. Но ранее в сети появлялись изображения Realme X50, указывающие на то, что дактилоскопический датчик будет на правой боковой грани.

Производитель уже известил широкую аудиторию, что базироваться смартфон будет на Snapdragon 765G, получит систему жидкостного охлаждения и сдвоенную фронталку. Ожидается, что для селфи-камеры приготовили датчики на 32 Мп + 8 Мп. Обещают технологию быстрой зарядки VOOC 4.0, которой под силу зарядить аккумулятор на 70% за полчаса.

Источник: weibo.com