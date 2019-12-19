Realme X50 получил водяное охлаждение

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Известно, что до 25 января Realme намерена представить свой первый 5G-смартфон. На данный момент компания все еще хранит в тайне точную дату релиза Realme X50, а вот в плане характеристик новинки она более словоохотлива.

Так, ранее производитель подтвердил, что смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 765G, а сегодня он решил рассказать о системе охлаждения. В частности, Realme X50 укомплектовали системой пятимерного жидкостного охлаждения, которая обеспечит 100% охват ключевых источников выделения тепла.

Основой ее служит 8 мм медная теплоотводная трубка. На практике эта система должна не допустит перегрева устройства при длительных нагрузках.

По имеющейся информации, Realme X50 оснастили AMOLED‑дисплеем диагональю 6,44 дюйма с овальным отверстием под селфи-модуль 32 Мп + 8 Мп, 6/8 Гб оперативки, флеш-модулем на 128/256 Гб и четверной основной камерой с ключевым сенсором Sony IMX686 на 64 Мп, а также дополнительными на 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Питать аппарат должна батарейка на 4500 мАч или 5000 мАч. В числе главных конкурентов новинки называют Redmi K30 и многое будет решать вопрос цены.

Источник: phone.cnmo.com



