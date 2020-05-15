Realme X50 Pro Player Edition станет королем скорости

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На 25 мая компания Realme назначила премьеру сразу восьми новых устройств. Среди них будут беспроводные наушники, портативный аккумулятор и смартфон. Что касается мобильника, то его кодовое имя Blade Runner (бегущий по лезвию). Пришло сообщение, что на рынок он выйдет как Realme X50 Pro Player Edition. Сам производитель называет его «королем скорости» с впечатляющей производительностью.

Внешне, это должен быть точный клон Realmi X50 Pro, но с новой расцветкой — серый градиент. С позиционированием все предельно просто — игровой смартфон. Необходимую мощность обеспечит флагманская платформа Snapdragon 865 и до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5.

Какие правки в технические характеристики Player Edition будут внесены, неизвестно. Возможно, все ограничится только расширением цветовой палитры и выпуском каких-то игровых аксессуаров.

Напомним, что Realmi X50 Pro был представлен в феврале нынешнего года. За сумму от $530 пользователь получает смартфон, обладающий 32 Мп селфи-камерой, стереодинамиками, Super AMOLED-матрицей диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+, наэкранным сканером отпечатков пальцев и четверной основной камерой 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Предложили флеш-память UFS 3.0 емкостью 128/256 Гб, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Источник: sparrowsnews