Realmi GT 2 Pro: мощность в стильном корпусе всего за 17 649

101

Вы давно ждали смартфон с лучшими характеристиками и адекватной ценой?

Сегодня достаточно большое количество смартфонов, но выбрать среди них именно тот, который подойдет вам – непростая задача. Один из фаворитов настоящего – Realmi GT 2 Pro – сбалансированный смартфон с очень хорошим дизайном, который вас точно удивит своими возможностями.

В очередной раз Realme поработала над дизайном своего нового флагманского смартфона в партнерстве с промышленным дизайнером Наото Фукасовым. Согласно официальному описанию, дизайн GT 2 Pro вдохновлен текстурой бумаги, в его основе лежит концепция сочетания искусства и бережного отношения к окружающей среде.

Смартфон действительно очень приятен на ощупь, имеет удобные округлые формы, хорошо лежит в руке. Несмотря на размеры дисплея в 6.7”, девайс не чувствуется большим, он достаточно тонкий и легкий. Рамка вокруг экрана максимально узкая: около 2,5 мм по бокам, 3,5 мм сверху и 4 мм снизу. Поддерживается HDR10+ и частота обновления 120 Гц.

Realmi GT 2 Pro сочетает в себе один из лучших процессоров Snapdragon 8 Gen 1, которого вам хватит на многие годы использования.

Смартфон Realme GT 2 Pro оснащен набором из трех камер: основной, сверхширокоугольной и микроскопа, они хорошо себя показали в различных тестах и на пользовательском уровне. Также он получил батарею со стандартным для сегодняшних флагманов объемом 5000 мАч, автономность демонстрирует весьма достойную, кроме этого в комплекте идет блок на 65W.

Данный смартфон можно заказать по ссылке:

Realme GT 2 Pro 12/256 Global ROM за 17 645 грн.

Читайте также: Realmi GT Neo 3 красивый смартфон с гоночным дизайном