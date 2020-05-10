Redmi 10X: бюджетник со спорным «сердцем»

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Конвейер Xiaomi и ее суббренда Redmi не останавливается ни на минуту. За прошедший год из «печей» компаний вышло немало разнообразных моделей, а в последнее время мы видим тенденцию клепать одинаковые модели под разными именами. Возможно, в скором времени состоится премьера Redmi 10X, который может стать упрощенной версией Redmi Note 9.

Информацию о новинке удалось обнаружить в базе данных Google Play Console. Если ранее были слухи, что Redmi 10X может первым получить чип Helio G85, то теперь пришло сообщение, что аппаратная платформа тут будет другая и послабее. Сказано, что смартфон удостоится чипа Helio G70 с графическим ускорителем Mali-G52.

Среди прочих параметров Redmi 10X упоминается 4 Гб оперативной памяти, дисплей разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей). Работает аппарат под управлением Android 10 и поверх него должна быть установлена фирменная оболочка MIUI 11.

Сказано, что смартфон получит 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и по слухам, камера здесь будет четверной с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. От смартфона ждут емкую батарейку на 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

О времени анонса Redmi 10X и рынках, где он будет доступен, ничего не сообщается.

Источник: 91mobiles

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