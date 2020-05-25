Redmi 10X готов к анонсу. Последние подробности

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На протяжении последнего года мы наблюдаем как стремительно множится модельный ряд смартфонов Redmi. Суббренд Xiaomi стремится представить свои решения практически во всех сегментах и теперь еще в приоритетах выпуск массовых 5G-смартфонов. У компании все готово чтобы завтра представить Redmi 10X, который станет одним из самых доступных устройств с поддержкой сетей пятого поколения.

Накануне релиза Redmi выложила в сеть тизер, возвещающий, что новинка будет защищена от брызг по стандарту IP53. Смартфоном можно будет без опаски пользоваться во время дождя, но от водных процедур с погружением в воду нужно отказаться.

Отличился и известный инсайдер Xiaomishka, которому удалось раздобыть рекламный ролик, посвященный Redmi 10X. Видео подтверждает, что смартфон получит четверную основную камеру. Известно, что здесь предложат 4-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также не забудут реализовать систему оптической стабилизации изображения.

По слухам, Redmi 10X должны укомплектовать 6,57-дюймовым OLED‑экраном, аккумулятором емкостью 4420 мАч и быстрой зарядкой. Смартфон будет первым устройством, которое получит чип Dimensity 820. Есть прогноз, что ценник на новинку не должен превысить отметку в $210.

Источник: weibo