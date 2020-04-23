Redmi 10X получит новую аппаратную платформу первым

814

Xiaomi достаточно плодовита, но фанатам все мало. Если по каким-то причинам уже представленные модели не пришлись ко двору, возможно, Redmi 10X устроит их больше. Хотя, ставка на чип MediaTek автоматически делает в глазах ряда пользователей Redmi 10X не самым лучшим предложением.

Информацию об это модели рассекретил китайский телекоммуникационный гигант China Telecom. Обращает внимание на себя каталожный номер модели — M2003J15SC. Аппарат с этим индексом ранее был замечен в ряде китайских сертификационных ведомств, но тогда предположили, что речь идет о Redmi Note 9. Но, похоже, что у компании свои планы на нейминг. По крайней мере, на территории Китая.

Из интересного отметим, что Redmi 10X получит еще не представленный чип Helio G85, аккумуляторную батарею емкостью 5020 мАч и быструю 22,5-ваттную зарядку. В арсенале смартфона будет IPS‑матрица диагональю 6,53 дюйма разрешением 2340х1080 точек, 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб и ОС Android 10 с надстройкой MIUI 11.

Для основной камеры приготовили четыре датчика 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а на передней панели установили 13 Мп селфи-камеру. Весит смартфон 205 грамм при габаритах 162,3х77,2х8,9 мм. На выбор три цвета: белый, синий и зеленый. Оценили Redmi 10X в $211.

Источник: toutiao

Xiaomi Redmi Note 9S по самой низкой цене! Работает!﻿