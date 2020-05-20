Redmi 10X с чипом Dimensity 820 протестировали в AnTuTu

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Ни для кого не секрет, что мобильные процессоры MediaTek — не самые лучшие на рынке и не редко оказываются в роли догоняющих. Но теперь в портфолио чипмейкера появилась линейка систем на чипе Dimensity, которые выглядят очень достойно на фоне конкурентов. Пару дней назад состоялась премьера нового процессора Dimensity 820 и будет любопытно узнать, насколько производительным он будет.

Предварительный ответ на этот вопрос уже есть. В сети появились результаты теста Redmi 10X в бенчмарке AnTuTu. Как известно, этот смартфон первым получит Dimensity 820 и его анонс состоится 26 мая.

По итогам забега Redmi 10X в синтетическом тесте он набрал 406 664 балла. Если сравнить полученный результат с теми, что демонстрирует Snapdragon 765G, то новинка от MediaTek уверенно обходит своего конкурента от Qualcomm.

Сложно сказать, насколько правдив, выложенный скриншот с результатами тестирования Redmi 10X, но он не противоречит заявлению MediaTek, что новый чип мощнее Snapdragon 765G. Подождем выхода смартфона, чтобы делать окончательные выводы о его производительности.

Напомним, что Dimensity 820 создан по нормам 7-нанометрового техпроцесса, обладает 8 процессорными ядрами с пиковой частотой 2,6 ГГц, 5G-модемом и графическим ускорителем Mali-G57 MC5. Что касается Redmi 10X то ему пророчат 6,57-дюймовый OLED-экран разрешением 2400х1080 точек, до 8 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти, дисплейный сканер отпечатков пальцев, фронталку на 16 Мп и батарейку емкостью 4420 мАч.

Источник: mydrivers