Redmi 10X: тизеры новинки и дата анонса

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Сегодня состоялась премьера чипа Dimensity 820 и Xiaomi официально подтвердила, что новейшую систему на чипе получит Redmi 10X. Кроме этого, она сообщила о том, когда намерена представить новинку — 26 мая. Сегодня же компания опубликовала первый тизер, который раскрыл особенности дизайна задней панели смартфона.

Глава Redmi Лю Вейбинг сообщил о том, что Dimensity 820 «самый мощный 5G-процессор среднего класса в 2020 году» и он позволит пользователям получить «максимальный пользовательский опыт в эпоху 5G». Топ-менеджер компании уверен, что новинка поможет сделать линейку устройств производителя более завершенной и цельной.

Судя по рекламному тизеру, своей задней панелью Redmi 10X будет повторять черты Redmi Note 9, где акцент сделан на массивном блоке основной камеры с четырьмя датчиками, расположенном по центру верхней части задней панели.

Решила компания похвастаться и производительностью Redmi 10X. По ее данным, смартфон в AnTuTu набирает 415 672 балла. Тем временем в сети появился другой скриншот с результатами забега новинки в этом же синтетическом тесте. Устройство с индексом M2004J7BC (предположительно, Redmi Note 10) на базе чипа Dimensity 820 смогло набрать 409 449 очков.

Источник: weibo