Redmi: 5G и флагманские чипы заставляют ставить емкие батарейки. Компания выпустит роутер с поддержкой Wi-Fi 6

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Модем 5G отныне является главным претендентом на размещение в новых смартфонах Xiaomi. Компанию, которая стремится в премиум-сегмент, теперь интересуют самые современные технологии. Поэтому она нещадно удалила из модельного ряда 4G-смартфоны, среди которых Redmi K30 4G и Xiaomi CC9 Pro.

Не отстает от «родителя» и «дочка» Redmi, которая также взяла ориентир на 5G‑смартфоны. Компания не хочет оказаться в числе аутсайдеров с точки зрения внедрения нового стандарта связи. По объективным техническим причинам вместе с переходом на 5G производитель вынужден наращивать миллиамперы в аккумуляторах.

Так, глава Redmi Лю Вейбинг заявил о том, что современные 5G-смартфоны на 20% прожорливее своих 4G-собратьев. Причина в том, что модемам сотовой связи с поддержкой сетей пятого поколения нужно больше энергии. А еще, как оказалось, флагманские процессоры 800 серии Snapdragon 800 также потребляют на 20% больше энергии, чем собратья из 700 серии.

Именно эти факторы привели к тому, что компания установила в Redmi K30 Pro батарейку на 4700 мАч. А еще она вынуждена была отказаться от модной фишки с увеличенной частотой обновления экрана. Установи тут 90-Гц или 120-Гц дисплей, пользователи бы получили слабую автономность и этот недостаток мог бы нивелировать все преимущества новых технологий.

Также пришла информация, что Redmi готовится выпустить свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6. С учетом ценовой политики компании, он должен стоить дешевле аналога от Xiaomi. А вот когда ждать его выход, не сообщается.

Источники: talkandroid, gizmochina