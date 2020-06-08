Redmi 9 доступен для покупки. Есть скидки на беспроводные наушники и смарт-часы
Redmi 9 только собирается дебютировать, но ушлые продавцы уже успели все разузнать о новинке и даже стартовал прием предзаказов на нее. О самом смартфоне известно практически все. Это будет модель на базе чипа Helio G80 с 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 32/64 Гб. В ее арсенале аккумулятор емкостью 5020 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой, 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и четверная основная камера 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.
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Характеристики: полностью беспроводные, Bluetooth 5.0, защита от влаги IPX5, aptX
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Смартфон Redmi 9
Характеристики: Helio G80, Android 10.0, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC, 3/32 Гб
Цена: $139,27 — https://lite.al/SM8Wwr
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Смарт-часы Amazfit Stratos 3
Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, аккум 300мАч, 5ATM, стальной корпус
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