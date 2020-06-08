Redmi 9 доступен для покупки. Есть скидки на беспроводные наушники и смарт-часы

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Redmi 9 только собирается дебютировать, но ушлые продавцы уже успели все разузнать о новинке и даже стартовал прием предзаказов на нее. О самом смартфоне известно практически все. Это будет модель на базе чипа Helio G80 с 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 32/64 Гб. В ее арсенале аккумулятор емкостью 5020 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой, 6,53-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ и четверная основная камера 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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