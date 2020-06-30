Redmi 9 и Xiaomi Mi Band 5 доступны со скидкой

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К сожалению, середина лета не самое лучшее время для распродаж и в условиях кризиса скидки редкость. Предложений не много, а выгодных и позволяющих неплохо сэкономить — еще меньше. Но все же кое-что отыскать удается и самые актуальные предложения появляются на просторах Telegram‑канала Andro price.

В числе акционных предложений сегодняшнего дня попал смартфон Redmi 9, ставший одной из интересных новинок лета. За небольшую сумму средств можно прикупить достойный смартфон, который справится с большинством повседневных задач. Также при желании можно стать обладателем нового фитнес-браслета от Xiaomi, который станет незаменимым помощником и компаньоном для тех, кто следит за своим здоровьем и физической активностью. А кому-то как раз кстати окажется скидка на наружную смарт-камеру, которую можно установить в офисе, магазине, кафе или на улице.

Смартфон Redmi 9

Характеристики: Helio G80, Android 10.0, 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $126,54 - https://lite.al/oG_aV

Скидка продавца $20 + промокод "ENJOYAEPLUS"

Наружная смарт-камера DIGOO

Характеристики: DG-W30, разрешение видео 1080P, IP66, Joylite APP, сохранение в "Облаке"

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $22,99 - https://lite.al/PEs6K

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, черные, китайская версия

Предложение для РФ

Цена: 1850 руб - https://lite.al/jGGC3

Промокод "LIVE664"