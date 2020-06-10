Redmi 9 официально вышел. Цена для рынка Европы

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Неугомонная Xiaomi и ее суббренд Redmi достали из своей «печки» очередное творение — Redmi 9. Об этой модели говорят много и охотно, а китайские дельцы уже вовсю торгуют ею на просторах Интернета. Никакой помпезной презентации производитель устраивать не стал, страница со смартфоном была по-тихому добавлена на официальный сайт компании в Испании.

Сколько просят

В плане характеристик обошлось без сюрпризов. Все было слито давно и надежно. Куда интереснее узнать о тех ценах, которые установили на Redmi 9 в Европе. Итак, базовую версию с 3/32 Гб памяти предлагают прикупить за 139 евро, а модификация с 4/64 Гб оценена в 169 евро. Это ценники актуальны для первых трех дней старта предзаказов, а дальше они вырастут на 10 евро. Прием предзаказов начнется с 15 июня.

Начинка

Redmi 9 получил дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением 2340х1080 точек с соотношением сторон 19,5:9 и на него приходится 89,83% лицевой панели. За производительность отвечает 8-ядерный 12-нанометровый чип Helio G80 с графикой Mali-G52, а за продолжительность работы емкий аккумулятор на 5020 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Увы, компания решила немного сэкономить и в комплект поставки входит зарядный блок на 10 Вт. Емкости батарейки должно хватит на 19 часов воспроизведения видео и на 31 час работы в режиме разговоров.

Камеры и прочее

Как и предсказывалось, фронталка разрешением 8 Мп со светосилой f/2.0 и на тыльной стороне выстроились четыре датчика изображения 13 Мп (f/2.2) ﻿+ 8 Мп (широкоугольная, угол обзора 118 градусов, f/2.2) + 5 Мп (макросенсор, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Имеется порт USB Type –C, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, слот для двух симок и независимый лоток для карты microSD, поддержка NFC и Bluetooth 5.0, а также 3,5 мм разъем для наушников. Габариты Redmi 9 составили 163,32х77,01х9,1 мм при весе 198 грамм.

Источник: elandroidelibre﻿

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