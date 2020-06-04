Redmi 9 показался на фото

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В последнее время мы наблюдаем рост слухов о Redmi 9. Если верить предсказаниям и разной достоверности утечкам, смартфон должен получить процессор от MediaTek и дебютирует уже в текущем месяце. О характеристиках новинки сказано многое, но что там с дизайном?

Дизайн а-ля Redmi K30

Поставщик утечек @techdroider выложил на своей странице в Twitter изображение, на котором, как он уверяет, показан Redmi 9. Нам демонстрируется смартфон в зеленом и фиолетовом цветах, а также снимок позволяет оценить исполнение основной камеры.

Долго искать внешний образ новинки явно не стали. За основу взяли дизайн Redmi K30, где основная камера заключена в «ореол». Остается открытым вопрос, будет ли «спинка» стеклянной или тут предпочтут для удешевления конечной стоимости устройства практичный поликарбонат.

Начинка

По слухам, Redmi 9 оснастят 6,5-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FullHD+, чипом Helio G70 или Helio G80, аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, фронталкой на 8 Мп и четверной тыльной камерой 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Источник: twitter