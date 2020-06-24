Redmi 9 теперь в Китае. Ценники куда аппетитнее европейских

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В первой половине июня состоялась премьера Redmi 9. Причем дебютировал смартфон изначально в Европе и только сегодня он пришел в Китай. Как всегда, компания проявила лояльность к аудитории на домашнем рынке, предложив более широкий выбор по объемам памяти и куда привлекательнее ценники.

Redmi 9 для китайцев

В Поднебесной Redmi 9 предлагают в трех модификациях, где младшая получила 4/64 Гб и ценник $113. Напомним, что в Европе за эту же версию просят 179 евро. Кроме того, если за пределами Китая на выбор предложили еще вариацию с 3/32 Гб, то у себя на родине смартфон доступен в версиях 4/128 Гб и 6/128 Гб по цене $141 и $169 соответственно.

Новый стандарт среди бюджетников

Со своей стороны, Redmi как может нахваливает бюджетник. Так, по словам главы компании Лю Вейбинга, новинка устанавливает новую планку в сегменте устройств начального уровня 2020 года выпуска. К числу достоинств новинки топ-менеджер причисляет чип Helio G80, дисплей разрешением FullHD+, четверную камеру, емкий аккумулятор, фирменную оболочку MIUI 12, двухдиапазонный Wi-Fi и игровой режим Game Turbo 2.0.

Что касается прочих характеристик, то тут без изменений. Китайская версия повторяет вариант для глобального рынка: дисплей диагональю 6,53 дюйма, батарея на 5020 мАч, быстрая 18-ваттная зарядка, ИК-порт, сканер отпечатков пальцев, селфи-модуль на 8 Мп и основная камера получила сенсоры на 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Источник: mydrivers

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