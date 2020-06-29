Redmi 9A и 9C покажут уже завтра! Что готовит Xiaomi?

657

О том, что в серии Redmi 9 выйдет не один, и даже не два смартфона мы уже знаем. Но вот характеристики большей части готовящихся устройств Xiaomi довольно успешно держит в секрете. Ситуация очень скоро изменится, ведь компания сама раскроет спецификации на грядущей презентации, которая, как оказалось, состоится уже 30 июня.

Redmi 9A и 9C

Ключевые характеристики устройств раскрыло сразу несколько источников: сама Xiaomi на собственном сайте для филиппин, агентство 3C и комиссия FCC.

Официально было сообщено о наличии в смартфонах большого аккумулятора и дисплея. По словам корпорации, это и станет главными фишками бюджетников.

Читайте также: Убийца Realme от Xiaomi прошёл сертификацию —﻿ Redmi 9A на подходе﻿

Инсайдеры же, как обычно, раскрывают куда больше информации —﻿﻿﻿ ﻿смартфоны должны получить HD+ экраны диагональю 6,53", естественно IPS. Ёмкость АКБ —﻿﻿﻿ ﻿5000 мАч. Помимо экрана и батареи новинки также получат одинаковый фронтальный сенсор на 5 МП и сканер отпечатка пальцев на задней панели. Оба устройства оснастят слотом для карты microSD, аудиоразъёмом и ИК-портом.

Другие слухи настаивают на том что Redmi 9A получит процессор Helio G25. Вместе с ним за производительность будут отвечать 3 ГБ оперативной памяти Объём внутреннего хранилища предположительно составит всего 32 ГБ.

Redmi 9С существует в двух версиях —﻿﻿﻿ ﻿обычная и Redmi 9C NFC. Чем они будут отличаться догадаться не трудно, но помимо наличия бесконтактной оплаты, варианты будут расходиться в настройках камеры. Один смартфон получит 2 модуля сзади, а другой 3.

Обе версии Redmi 9C будут работать на чипе Helio G35, оперативной памяти тоже всего 3 ГБ.

Похожие новости:

Redmi 9A и Xiaomi Mi Band 4C: гаджеты, которые рассекретили﻿

Новые детали о Redmi K40﻿

Poco, что происходит? Poco M2 Pro снова реплика смартфона Redmi?

Источник: twitter