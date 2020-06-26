Redmi 9A и Xiaomi Mi Band 4C: гаджеты, которые рассекретили

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Спасибо ритейлерам, которые далеко не всегда готовы хранить в тайне информацию о новинках. В этот раз «благодарочку» стоит «выписать» авторизированному магазину Xiaomi на Филиппинах, который не смог скрыть в тайне брошюрку с продуктами компании. А их появление в этой стране ожидается с июля по август нынешнего года.

Простая бюджетка

Полистав ее, удалось обнаружить несколько любопытных сведений. Так, было найдено изображение и часть характеристик Redmi 9A. В плане дизайна, все просто и скромненько. Более того — новинка повторяет образ предшественника. Приличные такие рамки по периметру дисплея, каплевидный вырез, пластиковый корпус, одиночная основная камера, вписанная в овальный блок с LED-вспышкой, и отсутствие сканера отпечатков пальцев.

В арсенале Redmi 9A будет 6,53-дюймовый дисплей, чип Helio G25 с тактовой частотой 2 ГГц, 5 Мп фронталка и 13 Мп основная камера, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч. Сравнивая с предшественником, мы видим, что о компактности придется забыть — диагональ дисплея подросла. Аккумулятор остался прежним, сделали апгрейд аппаратной платформы и вместо 8 Мп фронталки предложили модуль на 5 Мп.

Кому носимый гаджет задешево

В числе предстоящих новинок упоминается и фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4C, обладающий 1,08-дюймовым дисплеем, модулем Bluetooth 5.0 и поддержкой 5 спортивных режимов. Корпус защищен от воды и декларируется автономность работы до 14 дней.

Источник: gizguide

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