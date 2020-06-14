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Redmi 9A станет бюджетным долгожителем с новым чипом и MIUI 12

14.06.2020 374 0

На этой неделе был анонсирован Redmi 9, который позиционируется как топ за свои деньги. На этом череда новинок среди «девяток» не завершится, и компания готовит более доступный аппарат Redmi 9A. Именно эта модель с индексом М2006С3LG была найдена в базе данных ряда сертификационных ведомств, среди которых Федеральная комиссия по связи США.

 

Redmi 9A станет бюджетным долгожителем с новым чипом и MIUI 12 – фото 1

 

Что разузнали

 

Выудить много информации из документов на сертификацию не удалось, но все же пару любопытных моментов выяснить получилось. Так, Redmi 9A может стать первым устройством с фирменной оболочкой MIUI 12 «из коробки».

 

Удалось выяснить, что смартфон получит батарейку емкостью 5000 мАч. А поскольку это ультрабюджетка, то в комплекте с ней будет идти зарядка мощностью 10 Вт. Возможно, поддержка быстрой 18-ваттной зарядки будет предложена, но блок для нее придется докупать. Габариты же устройства составят 164х77 мм.

 

Redmi 9A станет бюджетным долгожителем с новым чипом и MIUI 12 – фото 2

 

Что пророчат

 

По слухам, Redmi 9A должен получить новый чип Helio G25, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением 1600х720 пикселей, 3 Гб оперативки и флеш-накопитель емкостью 32 Гб. Смартфону приписывают сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, слот для карт microSD до 512 Гб, фронталку на 5-мегапикселей и одиночную основную камеру на 13-мегапикселей.

 

Redmi 9A станет бюджетным долгожителем с новым чипом и MIUI 12 – фото 3

 

Redmi 9

 

Учитывая то, что Redmi 9 получил четыре модуля в основной камере, в то, что в его упрощенной версии камеру кардинально пустят "под нож" и предложат всего один датчик на тыльной стороне, верится с трудом. В Европе Redmi 9A могут предлагать по цене от 100 до 120 евро.

 

Источник: mysmartprice

 

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Redmi 9A Redmi 9 MIUI 12 Helio G25
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.06.2020

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Redmi 9A станет бюджетным долгожителем с новым чипом и MIUI 12