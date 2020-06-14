Redmi 9A станет бюджетным долгожителем с новым чипом и MIUI 12

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На этой неделе был анонсирован Redmi 9, который позиционируется как топ за свои деньги. На этом череда новинок среди «девяток» не завершится, и компания готовит более доступный аппарат Redmi 9A. Именно эта модель с индексом М2006С3LG была найдена в базе данных ряда сертификационных ведомств, среди которых Федеральная комиссия по связи США.

Что разузнали

Выудить много информации из документов на сертификацию не удалось, но все же пару любопытных моментов выяснить получилось. Так, Redmi 9A может стать первым устройством с фирменной оболочкой MIUI 12 «из коробки».

Удалось выяснить, что смартфон получит батарейку емкостью 5000 мАч. А поскольку это ультрабюджетка, то в комплекте с ней будет идти зарядка мощностью 10 Вт. Возможно, поддержка быстрой 18-ваттной зарядки будет предложена, но блок для нее придется докупать. Габариты же устройства составят 164х77 мм.

Что пророчат

По слухам, Redmi 9A должен получить новый чип Helio G25, дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением 1600х720 пикселей, 3 Гб оперативки и флеш-накопитель емкостью 32 Гб. Смартфону приписывают сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, слот для карт microSD до 512 Гб, фронталку на 5-мегапикселей и одиночную основную камеру на 13-мегапикселей.

Redmi 9

Учитывая то, что Redmi 9 получил четыре модуля в основной камере, в то, что в его упрощенной версии камеру кардинально пустят "под нож" и предложат всего один датчик на тыльной стороне, верится с трудом. В Европе Redmi 9A могут предлагать по цене от 100 до 120 евро.

Источник: mysmartprice

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