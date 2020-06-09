Redmi AX5: новый двухдиапазонный роутер с поддержкой Wi-Fi 6

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Кто производит лучшие роутеры? Кто-то уже давно определился в своих предпочтениях, а кто-то мечется в поисках оптимального варианта. К числу версий на выбор теперь стоит отнести и Redmi AX5.

Что предлагает Redmi AX5

Сегодня «дочка» Xiaomi анонсировала новый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 с максимальной скоростью загрузки 1775 Мбит/с, что на 52% быстрее, чем скорость Wi-Fi 5. Это первый маршрутизатор Redmi с поддержкой этой технологии.

Redmi AX5 оснащен четырьмя независимыми антеннами для усиления сигнала, что позволило увеличить покрытие на 50%. Заявлена поддержка диапазонов 2,4 ГГц и 5,0 ГГц. Роутер получил 14-нанометровый чип от Qualcomm IPQ6000 с четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц и независимым нейронным блоком NPU с частотой 1,5 ГГц, 256 МБ оперативной памяти и четыре порта Ethernet.

Новый маршрутизатор позволяет подключать к нему одновременно до 128 устройств, а посредством мобильного приложения можно настроить его работу, а также задать управление им со смартфона. Оформить предзаказ на Redmi AX5 можно будет уже с завтрашнего дня и в Китае за него просят $32.

Источник: xiaomiadictos