Redmi K30 5G Speed Edition: первый с Snapdragon 768G?

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В декабре прошлого года вышел Redmi K30, который был доступен в двух версиях: с поддержкой 5G и без таковой. Выпуск 4G-модификации уже свернули из-за желания сконцентрироваться на выпуске устройств с поддержкой сетей пятого поколения. Учитывая все возрастающую популярность 5G-смартфонов на рынке, компания готовится выпустить еще одну версию Redmi K30 5G.

Новинка получила название Redmi K30 5G Speed Edition, и она станет результатом сотрудничества с известным китайским интернет-магазином JD.com. Новинка уже появилась в каталоге онлайн-площадки и это позволило узнать одну ее любопытную особенность. Заявлено, что в основе Redmi K30 5G Speed Edition будет лежать платформа Snapdragon 768G.

Эта система на чипе от Qualcomm еще не анонсирована и ее характеристики неизвестны. С оглядкой на нейминг, можно предположить, что новинка станет разогнанной версией Snapdragon 765G и будет позиционироваться как игровое решение.

Также на сайте JD.com сказано, что смартфон получил дисплей диагональю 6,65-6,74 дюйма, чип NFC, 6 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб, аккумулятор емкостью 4500-5000 мАч, фронталку на 20 Мп и основную многомодульную камеру, где главный датчик на 64 Мп. Отсутствие конкретики в характеристиках заставляет усомниться в их достоверности. Стоит дождаться премьеры Redmi K30 5G Speed Edition, которая пройдет 11 мая и когда будут озвучены все спецификации.

Источник: xda-developers



