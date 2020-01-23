Redmi K30 получит продолжение за пределами Китая как Poco X2 (Pocophone X2)

516

Есть немало тех, кто питает теплые чувства к компании Xiaomi. Распространится ли народная любовь на недавно выделенный бренд Poco, узнаем по итогам нынешнего года. Многое будет зависеть от того, что предложит компания и за сколько.





В любом случае маловероятно что новинки будут смартфонами, созданными с нуля. Сегодня пришло подтверждение, что Redmi K30 сменит логотип и будет называться Poco X2. По крайней мере, в Индии и Польше, а речь идет о 4G-версии. Если так и случится, то такой шаг большого удивления не вызовет. Стоит вспомнить финт компании с неймингом Redmi K20 и Redmi K20 Pro для глобального рынка.









Репортерам издания MIUI Polska удалось заполучить прошивку Poco X2. Ее номер M192G7BE и именно этот же номер получило ПО Redmi K30. Это уже указывает на то, что нас ждет премьера брата-близнеца. Уверенности в том, что Poco X2 станет переименованной моделью Redmi K30, добавляют и те характеристики, которые упомянуты.









Смартфон построен на базе Snapdragon 730G, обладает 8 Гб оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 256 Гб. Работает аппарат под управлением фирменной оболочки MIUI 11.0.2 на основе Android 10.









Сопровождает источник свою информацию якобы реальное фото Poco X2. Учитывая «корни» модели, было предсказуемо увидеть сдвоенную фронталку.





Источник: gizmochina.com







