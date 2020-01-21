Redmi K30 Pro был замечен в бенчмарке

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Во главе пелотона в новой гонке за самый доступный 5G-смартфон оказалась Xiaomi с Redmi K30, который дебютировал в декабре прошлого года. Отправить в нокаут впечатлительных фанатов компании было решено не только поддержкой сетей пятого поколения и невысокой ценой, но и 64 Мп сенсором Sony IMX686, аккумулятором емкостью 4500 мАч, энергоэффективным чипом Snapdragon 765G (Snapdragon 730G в 4G-версии) и сдвоенной фронталкой.

Поклонники компании также ждут, что выйдет еще и Pro-версия Redmi K30. Сам производитель никак не комментирует возможность выхода этой модели, а вот инсайдеры твердят, что она выйдет. В пользу появления Redmi K30 Pro указывает тот факт, что этот аппарат прошел тест в бенчмарке Geekbench.

Если эти сведения достоверны, то все говорит о том, что новинка будет базироваться на Snapdragon 865, получит 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10.

На данный момент нет понимания, какие еще отличия, кроме аппаратной платформы может предложить Redmi K30 Pro на фоне базовой версии. Возможно, производитель прокачает камеры и увеличит мощность быстрой зарядки. В плане экстерьера ждать каких-то преображений ждать не стоит — это должна быть копия Redmi K30. Есть слухи, что Pro-версию должны представить в марте.

Источники: geekbench﻿, xiaomiadictos﻿