Redmi K30 Pro: дата анонса и флагманские черты

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Компания Redmi раскрыла новые подробности о Redmi K30 Pro — своем флагмане следующего поколения. А также официально подтвердила дату анонса смартфона — 24 марта.









При его создании производитель стремился следовать как минимум трем критериям: мощность, страсть и скорость. Это должны обеспечить чип Snapdragon 865, оперативная память стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1. Все это по задумке компании является самой мощной комбинацией производительности в эпоху 5G. По результатам теста Redmi K30 Pro в бенчмарке AnTuTu он смог набрать 610 296 «попугаев».





Тем временем инсайдер Сухандшу Амборхе поделился теми сведениями, которые ему удалось раздобыть о Redmi K30 Pro. По его информации, новинка будет доступна в двух версиях. Помимо базовой дебютирует еще Redmi K30 Pro Zoom Edition. Уже из названия понятно, что главные отличия будут в камере устройств.









Оба смартфона получат систему из четырех датчиков на тыльной стороне, где основной будет на 64 Мп со светосилой f/1.9. Помогать ему станет широкоугольный модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2.4 и датчик глубины на 2 Мп (f/2.4). В случае с Redmi K30 Pro в качестве четвертого будет выступать сенсор для макросъемки на 2 Мп, а Zoom Edition получит телеобъектив разрешением 8 Мп со светосилой f/2.0.

Источники: mydrivers, twitter, mydrivers







