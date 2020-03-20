Redmi K30 Pro: фаворит по цене и камере?

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Скоро «дочка» Xiaomi покажет свой новый флагман Redmi K30 Pro. Компания амбициозно заявляет, что это будет бескомпромиссный флагман. Правда, с учетом того, что уже известно о смартфоне не совсем понятно, на чем было решено сэкономить в погоне за привлекательным ценником.





А стоимость обещает быть вкусной и позволит Redmi K30 Pro стать самым доступным устройством на рынке с Snapdragon 865 на борту. Инсайдеры уверяют, что ценник на смартфон будет на уровне $465. Интересно и то, что первые покупатели еще и получат какие-то подарки от компании.





Тем временем Redmi продолжает промо-кампанию по продвижению новинки на рынке и вновь заговорила о ее камере. Так, подтверждено, что основная камера предложит 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой. Всего на тыльной стороне установят 4 сенсора, где главной «скрипкой» будет датчик Sony IMX686 на 64 Мп. Подтвердилась информация, что Redmi K30 Pro станет первым флагманом Redmi с поддержкой двойной оптической стабилизации изображения. Оптический стабилизатор получит основной модуль и телеобъектив.





Напомним, что Redmi K30 Pro дебютирует 24 марта. Это будет смартфон, оснащенный AMOLED‑дисплеем с частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, чипом Snapdragon 865, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.1. Будет здесь выдвижная одиночная фронталка и быстрая 33-ваттная зарядка.

Источники: ithome, mydrivers







