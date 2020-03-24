Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition: отличия. Названа причина установки 60-Гц дисплея

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Сегодня утром Redmi анонсировала свой новый топовый смартфон K30 Pro. Мы вместе следили за презентацией на YouTube-канале Andro news. В пятницу стартуют продажи новинки в Китае. Чтобы пользователи могли более четко понимать различия между Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom Edition глава компании Лю Вейбинг более подробно остановился на отличиях.

По его словам, фактически главное отличие заключается в камерах. Так, Redmi K30 Pro Standart Edition предлагает четыре датчика, два из которых основной на 64 Мп и широкоугольный разрешением 13 Мп. Дополняет их телеобъектив на 5 Мп и датчик для анализа глубины на 2 Мп. Оптическая стабилизация предложена только в ключевом сенсоре.

Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то он также получил датчики на 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп, но телеобъектив здесь разрешением 8 Мп, он обеспечивает 3-кратный оптический зум и 30 кратный цифровой. Кроме того, оптический стаб предложили не только в основном модуле, но и телефото объективе.

Зум-версия Redmi K30 Pro обладает более продвинутым телеобъективом и двойным OIS, тогда как стандартная версия флагмана лишена этих преимуществ и обладает более скромными возможностями съемки с приближением.

Кроме того, есть отличия в части объемов и стандартов памяти. Так, Redmi K30 Pro Standart Edition получил базовую версию с 6/128 Гб памяти, где предпочтение отдано стандартам LPDDR4x и UFS 3.0. Модули памяти LPDDR5 и UFS 3.1 достались только версиям с 8 Гб оперативки. Тогда как Redmi K30 Pro Zoom Edition уже в младшей модификации предлагает 8/128 Гб со стандартами памяти LPDDR5 и UFS 3.1.

Одним из спорных моментов стал тот факт, что Redmi K30 Pro удостоился AMOLED‑матрицы со стандартной частотой обновления 60 Гц. И это при условии, что в Redmi K30 предложили поддержку 120 Гц. Директор по продуктам Xiaomi Ван Тен Томас признал, что компания действительно пошла на такое упрощение.

Такое решение он обосновал желанием предложить лучшую автономность. Так, по его словам, дисплей с увеличенной частотой обновления потребляет на 200 мАч больше. Проще говоря, компания искала пути удешевления, поэтому и было решено поставить матрицу попроще. И дело тут вовсе не в заботе о продолжительности работы устройства.

Источники: mydrivers, mydrivers

Представлен Redmi K30 Pro: демократичный флагман для многих﻿