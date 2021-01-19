Redmi K40 дешевая замена Xiaomi Mi 11, главный в Samsung за решеткой и iPhone 13 опаздывает с этой фичей

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Redmi K40 будет «народным флагманом», Realme готовит Х-будущее, Huawei P50 уделает всех цифровым зумом и главам Samsung пора выделить камеру в тюрьму на постоянной основе

Начнем с того, что корейская компания LG в этом году должна показать раздвижной Rollable. Выглядит он действительно чем-то свежим на рынке, но за эту новизну придется изрядно потратиться — $2560.

Помимо Snapdragon 888 топовая линейка чипов от Qualcomm пополнится Snapdragon 870, который уверено обходит Snapdragon 865 и дышит в затылок Snapdragon 888. Новая SoC должна обосноваться в одном из смартфонов Oppo и ее же ждут в одной из модификаций Redmi K40. Кстати, новый флагман «дочки» Xiaomi выйдет в нескольких ипостасях, где угодят как поклонникам платформ Qualcomm, так и чипов MediaTek.

В этом году тайваньский производитель чипов всерьез настроен завоевать субфлагманский сегмент и уже завтра может представить два сильных игрока: Dimensity 1100 и Dimensity 1200. Но больше стоит ждать, чем завершатся потуги компании в создании флагманского чипсета Dimensity 2000, который должен быть заряжен по последнем слову процессорной моды.

Тем временем стало известно, что Huawei никуда не намерена исчезать и на рынке носимой электроники дебютирует с новой линейкой Nova Watch, а в мире флагманских смартфонов рвать конкурентов будет очередной камерофон Huawei P50. Класть на лопатки соперников станут 200-кратным цифровым зумом.

Вот уже пару лет Realme настойчиво отбирает долю Xiaomi, и чтобы ускорить процесс откроют тысячи торговых точек по всему миру. И попутно компания готовит общественность к будущей премьере X-флагмана, подробности о котором пока за семью печатями.

Закончим этот дайджест новостью о том, что Apple экспериментирует с гибкими iPhone, но решение об анонсе еще не принято. А еще компания наконец-то всерьез настроена установить в iPhone 13 или iPhone 12s подэкранный сканер отпечатков пальцев, который уже стал вещью обыденной среди флагманов Android. Почти наверняка компания все «переосмыслит» и новый датчик будет «лучшим инженерным творением», а все аналоги нервно будут курить в сторонке.