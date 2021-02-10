Redmi K50 Gaming Edition: подробности о камерах

Игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition, главная новинка Xiaomi нынешнего года после Xiaomi 12. Компания делает все, чтобы гаджет заинтриговал еще до анонса. Лучший дисплей на рынке, мощная начинка и специальные инструменты для комфортного игрового процесса — что еще нужно геймеру для счастья? Правда, не все характеристики в Redmi K50 Gaming Edition будут максимальными.
Сегодня подробнее остановимся на камерах смартфона, благо компания рассказала какими они будут. В частности, акцент сделан на главном модуле основной камеры Sony IMX686 на 64-мегапикселя оптическим форматом 1/1,72 дюйма. Это сенсор с большими пикселями, где размер каждого составляет 1,6 мкм благодаря технологии биннинга пикселей.
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Датчик сам по себе не нов и впервые дебютировал в 2019 году, а первым устройством с ним стал Redmi K30. Компания считает, что и по прошествии трех лет у этого сенсора высокий потенциал или попросту решила сэкономить. По слухам, в паре с Sony IMX686 будет работать ультраширик на 13 Мп и 2 Мп сенсор для макросъемки.
Компания также сообщила, что для селфи в Redmi K50 Gaming Edition предложат модуль на 20 Мп Sony IMX596. Производитель уверяет, что этот датчик будет выдавать фоточки лучшего качества, чем 32 Мп модуль во флагманах Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Так это или нет, узнаем после анонса Redmi K50 Gaming Edition, который пройдет 16 февраля.
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Источник: xiaomiui
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