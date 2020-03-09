Redmi научилась встраивать сканер отпечатков пальцев в ЖК-дисплей

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Вот уже около двух лет на рынке присутствуют смартфоны с наэкранными сканерами отпечатков пальцев. Количество таких устройств неуклонно растет и в скором времени такие датчики будут вещью обыденной и повсеместной.

Мешает стремительному распространению дисплейных сканеров тот факт, что для их реализации необходимо устанавливать OLED-панели. Но в этом году ситуация может измениться, и датчики начнут встраивать в ЖК-дисплеи.

В числе тех, кто первым возьмет на вооружение новую технологию значится компания Xiaomi. Сегодня глава Redmi Лю Вейбинг на своей странице в Weibo опубликовал пост, в котором сообщил, что им удалось встроить сканер отпечатков пальцев в ЖК-экран.

В подтверждение своих слов топ-менеджер выложил ролик с Redmi Note 8, в дисплей которого встроен дактилоскопический датчик. Инженерам компании удалось добиться высокой степени пропускания инфракрасного света через пленочный материал, чтобы можно было распознать папиллярный узор. После того, как сканер считает отпечаток, он определяет совпадает ли узор с тем отпечатком, который зарегистрировал пользователь.

Сообщается, что все готово, чтобы начать массовое производство датчиков для ЖК-панелей. Но нет ясности когда и какой смартфон первым предложит новую технологию.

Источник: mydrivers

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