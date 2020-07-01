Redmi не считает, что ей со своим конвейером стоит притормозить. Новинка на подходе

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Новинки Redmi пошли кучно. Компания один за другим выкатывает смартфоны на рынок, не давая продохнуть фанатам. Модельный ряд становится все

более густонаселенным и запутанным. Но все это никак не смущает суббренд Xiaomi. Стоит цель завалить рынок новинками и «давить» конкурентов.

Ставка на MediaTek

К числу летних новинок компании должен примкнуть новый смартфон, который будет выделяться наличием процессора Dimensity 1000+. В последнее время Redmi довольно охотно начала использовать в своих смартфонах чипы от MediaTek и все указывает на то, что эта тенденция продолжится.

Флагманские фишки

Как будет называться новинка с Dimensity 1000+, ясности нет. Зато инсайдеры сдабривают нас информацией о том, что она получит OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Установка матрицы такого типа позволит интегрировать в нее сканер отпечатков пальцев. Найдутся и те, кто обрадуется предсказанию, что никаких вырезов и выемок в дисплее делать не будут. От этого решено отказаться, отдав предпочтение выдвижной фронталке.

Из других особенностей смартфона упомянут аккумулятор емкостью 4500 мАч, который можно будет зарядить за короткое время благодаря поддержке быстрой 33-ваттной зарядки. О ценообразовании и географии продаж новинки ничего не известно.

Источник: gizmochina