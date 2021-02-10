Redmi Note 12 Pro 5G – мощный смартфон с крутой камерой и по привлекательной цене – от 8 789

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КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОТ REDMI

Крутой и мощный смартфон Redmi Note 12 Pro 5G со скидкой на AliExpress – то, что нужно для ежедневного комфортного пользования, упал в цене на распродаже и теперь стоит всего 8789. За такие средства смартфон прекрасен. Но давайте по порядку.

Эта модель оснащена 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц – практичный экран с крутой плавностью изображения и без закруглений. Под капотом – производительный процессор MediaTek Dimensity 1080 – крутой среднебюджетный чип, хорошо себя зарекомендовавший и ставший хитом начала 2023 года.

Еще одна фишка Redmi Note 12 Pro 5G – быстрая зарядка на 120 Вт, которая позволяет полностью зарядить большую батарею за 20 минут!

Камера здесь серьезная – Sony IMX 766, уже легендарный модуль, который, кстати, также стоит в Samsung Galaxy S23, поэтому все упирается только в оптику и софт – последнее, кстати, можно подправить с помощью Google Camera, если вы этого захотите

Мы предлагаем эту модель на AliExpress по цене 8 789 грн с промокодом – так что если вы заинтересовались, советую приобрести, смартфон действительно качественный.

Redmi Note 12 Pro 5G – ﻿от 8 789 грн﻿

Промокод на скидку -18$ 915

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