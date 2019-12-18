Redmi Note 7 начал получать Android 10 в китайской версии MIUI

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Летом 2019 Xiaomi объявила, что больше 10 смартфонов войдут в первую волну устройств, которые получат Android 10 и MIUI 11. Одной из моделей, которой пообещали свежую версию «Зеленого робота» и новый пользовательский интерфейс, был Redmi Note 7, и, согласно источникам с форумов MIUI, Xiaomi уже работает над сборкой.





Разработчики MIUI 11 на Android 10 открыли доступ в закрытое бета-тестирование для пользователей в Китае. Обычно тестирование занимает до трех недель, прежде чем основные ошибки будут исправлены, и компания сможет запустить публичную бета-версию в «свободное плавание». После этой публикации Xiaomi требуется до восьми недель, чтобы представить стабильную версию, а затем распространить ее среди пользователей по всему миру.

Данный график выглядит многообещающе, тем более что до сегодняшнего момента представители Xiaomi говорили, что работа над Android 10 для Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro начнется в первом квартале 2020 года. То есть, учитывая указанный выше период подготовки и его начало через тринадцать дней, программисты немного опережают свое обещание. А это всегда является хорошей новостью для пользователей.

Интересно, что прошлогодние аппараты Xiaomi могут получить Android 10 и MIUI 11 раньше своих преемников. Ситуацию легко отметить на примерах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые до сих пор «щеголяют» MIUI 10 и Android 9. Кроме того, фанатам еще предстоит услышать официальные заявления от Xiaomi о возможном крупном обновлении программного обеспечения.

Источник: c.mi.com



