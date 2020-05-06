Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S доступны со скидкой

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Не редко, когда гаджеты в интернет-магазинах стоят дешевле, чем в розничных точках. Покупка на просторах площадок электронной коммерции позволяет немного сэкономить. Плюс во многих интернет-магазинах устраиваются различные распродажи и предлагаются скидки, и, если брать такие акционные гаджеты, выгода получается еще более значительной.

Поэтому нет причин, чтобы отказать в себе в покупке какого-то нужного устройства по самой низкой цене. Предлагаем вашему вниманию очередную тройку гаджетов, которые только сейчас можно прикупить по сниженной цене, прибегнув к помощи промокодов. Сегодня в подборке два популярных смартфона от Redmi и беспроводная гарнитура Edifier.

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020мАч, 4/64 Гб, цвет серый

Цена: $158,99 - https://lite.bz/C_OYv

Промокод "DHNote9S2"

Смартфон Redmi Note 8 Pro

Характеристики: Helio G90T, 6.53" FHD+, 4500 мАч, основная камера 64 Мп, QC3.0, NFC, 6/128 Гб, цвет зеленый

Цена: $183,99 - https://lite.bz/kHcx3

Промокод "DHgateN8P"

Беспроводные TWS-наушники EDIFIER

Характеристики: X3, Bluetooth 5.0, aptX, аккум. кейса 500 мАч, IPX5, цвета черный и белый

Цена: $19,99 - https://ali.ski/v28W_x