Redmi Note 9, Huawei P40 и Realme 6 Pro: эти смартфоны можно купить по сниженным ценам

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Как ни крути, но покупка смартфона стала уже одной из обязательных статей расходов большинства пользователей. Но резкие экономические потрясения не редко дают о себе знать, поэтому многим приходится увеличивать срок обновления парка гаджетов и искать возможность сделать покупку по минимальной цене.

Подходить к этому процессу стоит ответственно и рационально, а поможет в этом Telegram-канал Andro price. Он не только уведомит о скидках, но и предлагает максимально понятную и доступную информацию. Все что нужно — подписаться на канал и регулярно получать уведомления об акциях и распродажах. Ниже вы найдете список смартфонов, которые в данный момент предлагают по сниженной цене. Если какое-то из предложений вам приглянулось, то стоит задуматься о покупке.

Xiaomi Redmi Note 9

Характеристики: Helio G85, MIUI, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC, 3/64 Гб

Цена UA: $139

Промокод "get10"

Цена RU: $141,20

Промокод "500ZHARA"

https://lite.al/b_uIXY

Huawei P40

Смартфон: Kirin 990, 6.1" FullHD, Android 10.0, 3800 мАч, NFC, 8/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 17 000 грн - https://bit.ly/3faaFTH

Отправка по Украине новой почтой наложенным платежом (с предоплатой 100 грн). Или OLX доставкой без предоплат.

Realme 6 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, 6.6" 90Hz, Android 10, 4300 мАч, NFC, 8/128 Гб, цвет синий

Цена RU: $250,28 - https://lite.bz/DlpKL9

Скидка продавца $10 + купон магазина $2 + промокод "750ZHARA"

Цена Украина: $254,20 - https://lite.al/aU7J6z

Купон магазина $8 + промокод "get15"