Redmi Note 9 может стать самым доступным 5G-смартфоном

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В этом месяце состоялась премьера Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Первый из дебютантов уже доступен для покупки в Индии и на рынок ряда стран пришел как Redmi Note 9S. «Максимальная» версия задерживается, а все по причине бушующей пандемии коронавируса. До недавнего времени оставалась неизвестной судьба базового Redmi Note 9.









Но похоже, что модель выйдет и ее анонс не за горами. Вполне вероятно, что смартфон уже отправился в «путешествие» по сертификационным ведомствам Китая для получения обязательных сертификатов. Так, в центре 3С была найдена информация о смартфоне с индексом M2002J9E. Предполагается, что на рынок он выйдет как Redmi Note 9.





Узнать многое об устройстве не удалось. Есть лишь упоминание о поддержке 22,5-ваттной быстрой зарядки. По прогнозам инсайдеров, Redmi Note 9 появится на рынке Китая, как самый доступный 5G-смартфон и в его основе будет лежать чип Dimensity 800.









Напомним, что процессор Dimensity 800 5G был представлен в январе на выставке CES 2020. Он предназначен для смартфонов среднего и высокого класса с поддержкой сетей пятого поколения. Он включает в себя 8 вычислительных ядер с пиковой частотой 2,0 ГГц (Cortex-A76 + Cortex-A55), видеоускоритель Mali-G77 и четырехъядерный блок APU 3.0, отвечающий за ускорения операций, связанных с ИИ и машинным обучением.

Источник: mydrivers







