Redmi Note 9 Pro и беспроводные наушники от Haylou и QCY доступны по сниженной цене
В последнее время цены на электронику радуют все меньше, а вот поводов для огорчения появляется все больше. Связано это с неуклонным ростом цен на устройства, а также падением курса отечественных валют. Причем цены ползут вверх не только на премиальные модели гаджетов, но и на бюджетные. Поэтому при покупке устройств приходиться задаваться вопросом: можно ли сэкономить и прикупить что-то подешевле.
Самый очевидный способ — присмотреться к ассортименту товаров на полках китайских интернет-магазинов. Выигрыш в цене также дарят регулярные скидки распродажи. Бывают еще промо-коды, дающие возможность немного снизить окончательную стоимость. Мы регулярно оцениваем выгодность покупки различных гаджетов и предлагаем вам самые свежие, актуальные предложения. А чтобы вы могли легче мониторить информацию о ценниках, публикуем сведения о скидках в Telegram-канале Andro price. Предлагаем присмотреться к трем гаджетам, которые временно сбросили в цене.
Смартфон Redmi Note 9 Pro
Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 64 Мп, 6/128 Гб, цвета белый, зеленый и серый
Цена: $234,99 - https://fas.st/mFp1M
Промокод "DHY89"
Беспроводные наушники Haylou GT2
Характеристики: Bluetooth 5.0, 380мАч (до 15 часов прослушивания музыки), черные
Предложение для РФ
Цена: $14,60 - https://ali.ski/TjKJK8
Промокод "MAY125"
Беспроводные наушники-вкладыши QCY
Характеристики: Q29, Bluetooth 4.1, аккум. кейса 220мАч, черные
Цена: $9,45 - https://ali.ski/f-BH3E
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