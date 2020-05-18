Redmi Note 9 Pro и беспроводные наушники от Haylou и QCY доступны по сниженной цене

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В последнее время цены на электронику радуют все меньше, а вот поводов для огорчения появляется все больше. Связано это с неуклонным ростом цен на устройства, а также падением курса отечественных валют. Причем цены ползут вверх не только на премиальные модели гаджетов, но и на бюджетные. Поэтому при покупке устройств приходиться задаваться вопросом: можно ли сэкономить и прикупить что-то подешевле.

Самый очевидный способ — присмотреться к ассортименту товаров на полках китайских интернет-магазинов. Выигрыш в цене также дарят регулярные скидки распродажи. Бывают еще промо-коды, дающие возможность немного снизить окончательную стоимость. Мы регулярно оцениваем выгодность покупки различных гаджетов и предлагаем вам самые свежие, актуальные предложения. А чтобы вы могли легче мониторить информацию о ценниках, публикуем сведения о скидках в Telegram-канале Andro price. Предлагаем присмотреться к трем гаджетам, которые временно сбросили в цене.

Смартфон Redmi Note 9 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч, NFC, 64 Мп, 6/128 Гб, цвета белый, зеленый и серый

Цена: $234,99 - https://fas.st/mFp1M

Промокод "DHY89"

Беспроводные наушники Haylou GT2

Характеристики: Bluetooth 5.0, 380мАч (до 15 часов прослушивания музыки), черные

Предложение для РФ

Цена: $14,60 - https://ali.ski/TjKJK8

Промокод "MAY125"

Беспроводные наушники-вкладыши QCY

Характеристики: Q29, Bluetooth 4.1, аккум. кейса 220мАч, черные

Цена: $9,45 - https://ali.ski/f-BH3E