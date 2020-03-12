Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max: мощная начинка, емкая батарейка и приятная цена

1203

Xiaomi — интересная и необычная компания. Она продает миллионами свои мобильные устройства, но ее смартфонный бизнес нельзя назвать высокодоходным. Маржинальность прибыли на аппаратах минимальная и компания научилась предлагать аппетитные по сочетанию характеристик и цены смартфоны.

Самые «возбуждающие» и побуждающие к покупке модели сконцентрированы в линейке Redmi Note. Отпочковавшийся бренд Redmi сегодня выпускает уже третье по счету обновление в этой серии за все время своей «независимости». Не давая конкурентам продохнуть, он выводит в свет серию Redmi Note 9. Давить решено характеристиками и, конечно же, ценой. А отличия между обычной «прошкой» и ее максимальным вариантом кроится в камерах, объемах памяти и скорости быстрой зарядки.

Смартфоны семейства Redmi Note выбирают не сердцем, а умом. В плане экстерьера их можно причислить к категории приятных, но типичных устройств. Вот и Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max можно назвать обычными современными смартфонами, без ярко выраженной индивидуальности. Определенной «свежести» дизайну устройствам от Redmi добавляет квадратный блок основной камеры и надо сказать, что далеко не всем такая «самодеятельность» понравится. Выглядит дешево и громоздко, а также попахивает плагиатом а-ля Huawei Mate 20.

В оформлении смартфонов нет никаких изысков, все стандартно. Компания «переболела» каплями-вырезами и теперь «сверлит дырки» в экранах. Имеем дисплей с небольшими рамками и круглым вырезом, 3D-стеклянную «спинку» и для благостности впечатления предложили ходовые расцветки: белая, черная и синяя.

Корпус получил водооталкивающее покрытие P2i и есть все необходимые разъемы: 3,5 мм для наушников, порт USB Type-C и даже не забыли ИК-передатчик. Смартфоны, конечно же, вышли скользкими, поэтому стоит быть готовым спрятать всю эту красоту в чехол. История с microSD понравится всем: карта может мирно соседствовать в отдельном слоте рядом с двумя симками.

В линейке Redmi Note мы наблюдаем тенденцию к непрерывному увеличению диагонали дисплея. Теперь тут предложили 6,67-дюймовый экран и используется традиционная IPS-матрица разрешением 2400х1080 точек.

Для «правильных пацанов» в Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max предложили Snapdragon 720G. Он принадлежит к серии наиболее оптимальных однокристальных систем по соотношению цена/качество и его будет достаточно для любых задач. Этот чип позволит запускать любые современные игры, включая и самые требовательные. Работать он должен достаточно шустро и с нагревом не будет никаких проблем. Вариантов оперативной памяти два: 6 Гб или 8 Гб в Redmi Note 9 Pro Max, а у Redmi Note 9 Pro — 4 Гб и 6 Гб. А в плане постоянной предстоит выбирать между 64 Гб и 128 Гб.

В новых «девятках» производитель установил весьма емкие аккумуляторы, вполне логично рассудив, что много миллиампер не бывает. Оба смартфона предлагают батарейки на 5020 мАч. С оглядкой на характеристики можно ожидать, что новинки проявят особую живучесть и спокойно продержаться минимум парочку дней при рядовых сценариях использования. Для зарядки предложили порт USB Type-C и Max-версию можно заряжать на мощности 33 Вт (50% за полчаса), а вот «прошка» получила быструю 18-ваттную зарядку. Приятный бонус — соответствующая зарядка идет в комплекте со смартфонами.

Как и предшественники Redmi Note 9 Pro Max и Redmi Note 9 Pro получили по пять камер: по одной фронтальной и четыре датчика на тыльной стороне. В Max-версии имеем 32 Мп селфи-модуль, а базовая «прошка» предлагает модуль на 16 Мп. Основные камеры двух моделей отличаются только ключевым датчиком. В Redmi Note 9 Pro вновь предложили основной сенсор на 48 Мп, а «максимальный» вариант предлагает модуль на 64 Мп Samsung ISOCELL Bright GW1.

Дополняют ключевой сенсор ультраширик на 8 Мп, макрокамера на 5 Мп и датчик глубины на 2 Мп. С оглядкой на характеристики камер можно предположить, что снимать новинки будут практически также, как и предшественники. Порой чуть лучше, порой чуть хуже, но в среднем — на том же уровне, серьезного прогресса ждать не стоит.

А еще смартфоны получили поддержку Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.0 и руководит их работой оболочка MIUI 11 на основе Android 10.

На первом этапе Redmi Note 9 Pro будет доступен в Индии с 17 марта. Рекомендованные цены производителя на Pro-версию такие: 4/64 Гб — $174 и 6/128 Гб — $215. Смартфон Redmi Note 9 Pro Max поступит в продажу 25 марта и обойдется чуть дороже: 6/64 Гб — $202, 6/128 Гб — $229 и 8/128 Гб — $256.

Технические характеристики Redmi Note 9 Pro Max





Программная платформа: Android 10, MIUI 11

GSM B2/B3/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6/BC10, WCDMA 1/2/5/8, TD-SCDMA 34/39, LTE-TDD 39/40/41, LTE-FDD 1/3/5/8﻿

Материалы: алюминий (рамка), 3D-стекло (тыльная панель)

Дисплей: 6,67”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, NTSC 84%, яркость 450 нит

Платформа: Snapdragon 720G (8 ядер, Kryo 465, до 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм

Графический процессор: Adreno 618

Оперативная память: 6/8 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128 Гб, UFS 2.1

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD до 512 Гб

Аккумулятор: Li-Ion 5020 мАч, быстрая зарядка мощностью 33W

Фронтальная камера: 32 Мп

Основная камера: четыре датчика, 64 Мп (0,8 мкм, 1/1,7ʺ, Samsung ISOCELL Bright GW1, f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины) + 5 Мп (для макросъемки), 6 линз, PDAF, двойная светодиодная вспышка

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ИК-порт

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, NavIC

Дополнительно: датчик отпечатка пальца (на боковой грани), Face Unlock

Размеры: 165,5х76,68х8,8мм

Вес: 209 грамм

Цвета: черный, синий и белый

Технические характеристики Redmi Note 9 Pro

Программная платформа: Android 10, MIUI 11

GSM B2/B3/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6/BC10, WCDMA 1/2/5/8, TD-SCDMA 34/39, LTE-TDD 40/41, LTE-FDD 1/3/5/8

Материалы: алюминий (рамка), 3D-стекло (тыльная панель)

Дисплей: 6,67”, 2400х1080 пикселей, 20:9, Gorilla Glass 5, контрастность 1500:1, NTSC 84%, яркость 450 нит

Платформа: Snapdragon 720G (8 ядер, Kryo 465, до 2,3 ГГц), 64 бит, 8 нм

Графический процессор: Adreno 618

Оперативная память: 4/6 Гб, LPDDR4X

Флеш-память: 64/128 Гб, UFS 2.1

nanoSIM, для двух карт, независимый слот для microSD до 512 Гб

Аккумулятор: Li-Ion 5020 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

Фронтальная камера: 16 Мп

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (Samsung ISOCELL Bright GM2, f/1.79)﻿ + 8 Мп (широкоугольный, угол захвата 119 градусов) + 2 Мп (датчик глубины) + 5 Мп (макросъемка), 6 линз, PDAF, 10-кратный цифровой зум, двойная светодиодная вспышка

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac), 2х2 MU-MIMO, Bluetooth 5.0, USB Type-C, ИК-порт

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, NavIC

Дополнительно: датчик отпечатка пальца (на боковой грани), Face Unlock

Размеры: 165,75х76,68х8,8мм

Вес: 209 грамм

Цвета: черный, синий и белый

Источник: mi.com