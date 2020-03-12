Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max ориентированы на зарубежные рынки. Что с NFC?

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Сегодня состоялась премьера Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. С названием новинок компания немного перемудрила и почему-то не представила сегодня базовый вариант серии — Redmi Note 9. Некоторые усмотрели в нейминге даже ассоциации с названием iPhone, хотя сами смартфоны из разных «галактик».

Как оказалось, серия Redmi Note 9 ориентирована на глобальный рынок и в Китае она может не появиться. Так, глава Redmi Лю Вейбинг на своей странице в Weibo заявил, что в настоящее время компания сосредоточена на поставке 5G-смартфонов в Китай. Тогда как Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max многофункциональные 4G-смартфоны, ориентированные на зарубежные рынки. Похоже, что эти модели не появятся на домашнем рынке. По крайней мере, в ближайшее время они не выйдут в Китае.

Ориентация «девяток» на глобальный рынок может означать то, что до наших стран они точно доберутся. И не исключено, что с чипом NFC. На самой презентации компания ни слова не обмолвилась об этом модуле и в перечне характеристик смартфонов он не значится.

Но если припомнить историю появления Redmi Note 8 Pro, то на рынке Индии он был доступен без NFC. А вот до Европы и стран на постсоветском пространстве он пришел с чипом NFC. Не исключено, что аналогичный финт компания провернет и в этот раз, предложив новинки в России и Украине с поддержкой этой технологии бесконтактных платежей. Но сроки релиза этих смартфонов за пределами Индии, не озвучены.

Источник: gizmochina.com