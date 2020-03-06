Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max: такие смартфоны могут представить 12 марта

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Realme 6 и Realme 6 Pro — интересные новинки от суббренда Oppo. Чем ответит Xiaomi? Долго ждать не придется. На 12 марта назначена премьера потенциальных королей среднего сегмента — Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Одним из преимуществ новинок станет самая быстрая зарядка за всю историю линейки Redmi Note.

Сведениями об этом поделился глава подразделения компании в Индии Ману Кумар Джайн. Мощность ее он озвучивать не стал, ограничившись обещанием, что это будет лучшая по скорости зарядка этой серии. С оглядкой на то, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro предлагают 18-ваттную зарядку, можно предположить, что ее мощность в «девятках» вырастит до 22 — 25 Вт. Емкость же батарейки не должна быть меньше 4000 мАч.

Еще один слух связан с тем, что 12 марта состоится анонс двух смартфонов, но именовать их будут Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Информацией об этом поделился индийский инсайдер Мукул Шарма.

Чем будут отличаться новинки, неизвестно. Но слово Max может быть указанием на то, что это будет увеличенная версия с большой диагональю дисплея. Возможно, Redmi Note 9 Pro Max будет фаблетом и продолжением некогда популярной серии Mi Max. Но это лишь предположения, а какие новинки на самом деле нас ждут, узнаем уже на следующей неделе.

Источник: news.mydrivers.com