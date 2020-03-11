Redmi Note 9 Pro стал героем экспресс-обзора

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Про Redmi Note 9 Pro известно многое. Вот только его еще не анонсировали и презентация назначена на 12 марта. Новинку показывали на рендерах и инсайдеры раскрывали ее технические характеристики, а сейчас появился ролик, где продемонстрировали дизайн и даже часть «внутренностей», а также поведали о начинке.

Узнать практически все о новинке позволил вьетнамский блогер Дуонг Де. Что мы узнали из ролика? То, что смартфон получит стеклянный корпус, квадрокамеру на тыльной стороне, отдельный слот для карт microSD и дисплей с круглым вырезом под селфи-камеру. Сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань.

Блогер подтвердил, что Redmi Note 9 Pro построен на базе Snapdragon 720G, обладает дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек, аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч, 6 Гб оперативки и флеш-модулем на 128 Гб. А еще тут будет фирменная оболочка MIUI 11 на базе Android 10 и основная камера с датчиками на 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Обратил внимание блогер и на то, что в одном из вьетнамских интернет-магазинов предлагают сделать предзаказ на Redmi Note 9. За версию с 6/128 Гб оперативки просят $193. Правда, при этом ритейлер перечислил характеристики, которые приписывают «прошке». Кстати последние слухи говорят о том, что Redmi Note 9 не получит чип серии Dimensity. Стоит рассчитывать на Helio G70.

Источник: youtube

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