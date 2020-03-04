Redmi Note 9 Pro замечен в Geekbench

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Так сложилось, что у Redmi и Xiaomi особый талант предлагать смартфоны с таким соотношением цена/качество, что многие из них стали хитами продаж. Особенно удачными получаются аппараты линейки Redmi Note, и на следующей неделе состоится релиз нового поколения устройств среднего класса — Redmi Note 9.









Ждем премьеру двух смартфонов: Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Базовый вариант должен предложить чип от MediaTek, а вот Pro-версии приписывают платформу Snapdragon 720/720G. Подтверждает наличие процессора от Qualcomm бенчмарк Geekbench 5.1, где прошла тестирование новинка.





Так, по итогам прогонки Redmi Note 9 Pro в синтетическом тесте в одноядерном режиме он набрал 569 баллов, а в многоядерном — 1755. Для сравнения результат Realme 6 Pro (RMX2061) с таким же чипом Qualcomm в этом же бенчмарке составил 568 и 1696 очков соответственно.





Вариант Redmi Note 9 Pro, который прогнали через Geekbench обладает 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10. Что касается Realme 6 Pro, то у него на борту 8 Гб оперативки.





Напомним, что премьера серии Redmi Note 9 пройдет 12 марта и формат ее проведения — видеоконференция. Ожидается, что обе новинки получат тонкорамочный дисплей с «кругляшом» под селфи-модуль и квадратную основную камеру на тыльной стороне.





Источник: gizchina.com







