Redmi Note 9S и беспроводные наушники от Honor и 1More по приятным ценам

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Торгаши электроникой не часто балуют действительно низкими ценами. По-настоящему «вкусных» скидок бывает исчезающе мало, но наш Telegram-канал Andro price выловит все самые актуальные и реальные, а еще и опубликует заблаговременно, чтобы вы успели воспользоваться ими.

Andro price ежедневно проводит небольшую исследовательскую работу и находит варианты, когда покупка того или иного товара будет действительно выгодной. Сегодня первый и главный гаджет, которому стоит уделить внимание — Redmi Note 9S. Фанаты уже успели изучить его вдоль и поперек, а для всех остальных объясняем, что это шустрый смартфон с большим дисплеем, приличной автономностью и вполне достойными фотографическими возможностями.

А еще сегодня есть парочка неплохих наушников, которые помогут слушать любимую музыку в любых условиях. Они созданы с ориентиром найти баланс между качеством звука, энергопотреблением и стоимостью. Это не самые крутые аудиофильские аксессуары, но звучат вполне прилично и для прослушивания треков в дороге — в самый раз.

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10.0, дисплей 6.67" FHD+, 5020мАч, 4/64 Гб

Предложение для РФ

Цена: $183,16 - https://lite.al/Q-NUdL

Скидка продавца $56.40 + промокод "POGRAFIKU1000"

Беспроводные наушники 1MORE

Характеристики: ECS3001B, Bluetooth 5.0, аккум. наушника/кейса - 38 мАч/310 мАч

Цена: $19,99 - https://lite.bz/U2NH02

Рекомендуем оплачивать через PayPal

Беспроводные наушники Honor Honor Earbuds X1

Характеристики: Earbuds X1, Bluetooth 5.0, драйвер 7мм, аккум. наушника/бокса 55мАч/500мАч, зарядка Type-C, IP54

Цена: $32,99 - https://lite.al/v4zgrF

Промокод "EARBUDSX1"