Redmi Note 9S и беспроводные наушники Tronsmart Onyx Ace доступны по скидкам

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Желание прикупить что-то из современной электроники присуще каждому из нас. Нет ничего удивительного что мы хотим обладать гаджетами, дарящими комфорт и развлечение. Но редкая удача приобрести что-то по минимальной цене с максимальной выгодой для собственного кошелька.

Если вы собрались что-то прикупить для себя, не стоит совершать необдуманных покупок. Лучше потратить время, чтобы найти на просторах интернет-магазинов наиболее выгодные предложения, позволяющие немного сэкономить. Чтобы сделать процедуру поиска максимально комфортной и не затратной по времени, предлагаем регулярно заглядывать на наш Telegram‑канал Andro price, где ежедневно публикуются самые интересные предложения. Ниже — актуальные скидки сегодняшнего дня.

TV-бокс Xiaomi Mi TV Box S

Характеристики: Cortex-A53, Android 8.1, 4K HDR, DTS-HD, поддержка Google Assistant, 2/8 Гб, черный цвет ПУ

Цена: $46,59 - https://lite.bz/UOvdq

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Беспроводные наушники Tronsmart Onyx Ace

Характеристики: Onyx Ace, Bluetooth 5.0, aptX, AAC, IPX5, аккум. кейса 400мАч, цвета черный и белый

Цена: $24,39 - https://lite.bz/40kaD

Скидка продавца $2.0 + промокод "SPBGQ6SLVQU4"

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10, дисплей 6.67" FHD+, 5020 мАч 6/128 Гб, цвет белый

Цена: $175,99 - https://lite.bz/IXdbD

Промокод "DHNote9S2"