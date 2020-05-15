Redmi Note 9S и наушники OnePlus Bullets Z продают со скидкой

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А ниже вы найдете, пожалуй, наиболее выгодные и интересные предложения сегодняшнего дня. Результаты поисков перед вами.

Смартфон Redmi Note 9S

Характеристики: Snapdragon 720G, Android 10, дисплей 6.67" FHD+, 5020мАч Версия: 4/64 Гб, серый

Цена: $162,99 - https://lite.bz/C_OYv

Версия: 6/128 Гб, белый

Цена: $175,99 - https://lite.bz/IXdbD

Промокод "DHNote9S2"

Робот-пылесос MIJIA 1C

Характеристики: Cortex TM-A7 + Mali 400, мощность 2500 Па, Mi Home, 2400 мАч, резервуар для сбора пыли 600 мл, резервуар для воды 200 мл, белый

Цена: $201 - https://lite.al/OBoUc

Беспроводные наушники OnePlus Bullets Z

Характеристики: Bluetooth 5.0, динамические драйверы 9.2мм, быстрая зарядка (10 минут зарядки на 10 часов прослушивания), IP55, черный

Цена: $29.98 - https://lite.al/S7XHw