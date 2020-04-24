Регулятор рассекретил Xiaomi Mi 10 Youth Edition

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На 27 апреля назначена премьера MIUI 12 и Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Как это всегда и бывает, предшествует анонсу новинки ее сертификация в китайском агентстве TENAA. Не стала исключением и лайт-версия Xiaomi Mi 10. Знакомимся с характеристиками смартфона, опубликованными на сайте TENAA.

Сообщается, что Xiaomi Mi 10 Youth Edition удостоился AMOLED-дисплея диагональю 6,57-дюйма разрешением 2400х1080 точек. Доступна новинка будет с 4 Гб, 6 Гб и 8 Гб оперативной памяти, а собственной предложат на выбор 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб.

Питает устройство аккумулятор емкостью 4060 мАч и работает он под управлением MIUI 11 на основе Android 10. Подтверждено, что весит Xiaomi Mi 10 Youth Edition — 192 грамма и толщина корпуса 7,88 мм. Основная камера предложит четыре сенсора и ключевой на 48 Мп. Известно, что будет тут зум-объектив с поддержкой 50-кратного зума. Внутри стоит 8-ядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц и, скорее всего это Snapdragon 765G.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition предложит шесть цветов: белый, черный, синий, красный, зеленый и розовый. На глобальном рынке смартфон будет известен как Xiaomi Mi 10 Lite и ценник на него стартует с отметки 349 евро. Стоимость новинки для рынка Китая, узнаем на следующей неделе.

Источник: tenaa