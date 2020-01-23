Рекорд AnTuTu установлен неизвестным устройством Realme

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В этом году Realme намерена упрочить свое положение на рынке и есть слухи, что она готовит к дебюту Pro-версию X50. Это будет устройство флагманского уровня с топовым чипом Snapdragon 865. Сегодня в сети появилась информация, как подтверждение того, что суббренд Oppo действительно намерен выпустить мобильник с лучшей на сегодняшний день платформой от Qualcomm.

Ресурс Android Authority опубликовал скриншот с тестом смартфона Realme RMX2071 в бенчмарке AnTuTu. По итогам забега аппарат смог набрать 574985 баллов. Этих цифр хватило для того, чтобы обойти результаты всех смартфонов из декабрьского топа. Кроме того, в заочном поединке флагман Realme одерживает победу у Xiaomi Mi 10, который по предварительной информации, набирает в AnTuTu чуть более 560 тысяч баллов.

Предполагается, что Realme RMX2071 дебютирует на рынке как Realme X50 Pro, а произойти это может ближе к выставке MWC 2020 или непосредственно на форуме в Барселоне. Какими характеристиками наделит его производитель, информации нет.

В ближайших планах компании также выпуск линейки Realme 6, которая будет включать в себя минимум три модели. По слухам, центральная модель серии получит чип Snapdragon 710, емкий аккумулятор на 5000 мАч и оболочку ColorOs 7.

Источник: androidauthority.com