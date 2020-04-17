Релиз OnePlus Z отложен

470

На этой неделе OnePlus выстрелила двумя новинками. Сама презентация оставила двоякое впечатление. С одной стороны, с характеристиками, особенно у OnePlus 8 Pro, все сложилось хорошо, а с другой — ценники отнюдь не божеские. Компания набрала вес и рост стоимости комплектующих привели к тому, что цены неумолимо поползли вверх.

Почти наверняка производитель понимал, что далеко не всем такие аппараты будут по карману, поэтому и приготовил компромиссный вариант попроще — OnePlus Z, известный больше как OnePlus 8 Lite. Но время его дебюта еще не подошло. По информации известного поставщика утечек @OnLeaks, его анонс отложен до лета, а всему виной ситуация с распространением коронавируса.

По предварительным данным, OnePlus Z, будет устройством среднего уровня и впервые за свою история компания пойдет на эксперимент с установкой чипа от MediaTek. Речь идет о процессоре Dimensity 1000, позволяющий Oppo Reno 3 5G лидировать в китайском рейтинге AnTuTu в сегменте «середнячков».

Аппарат должен получить AMOLED-матрицу диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и тройную основную камеру, где главный датчик на 48-мегапикселей. По слухам, ценник на OnePlus Z может быть в районе $400 — $500.

Источник: phonearena