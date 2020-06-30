Рендер 5G-смартфона Motorola от известного инсайдера

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Motorola находится не в лучшей своей форме. Смартфоны покупаются достаточно вяло и подпортил имидж компании выпуск складного Razr. Но хотя бы в экстерьере гибкого мобильника прослеживались идеи старой Motorola, тогда как большинство других устройств компании — типичные китайские смартфоны без какой-либо индивидуальности.

Проблемой для производителя стало то, что его аппараты растеряли свое «лицо», эстетика новых устройств выглядит заезженной и избитой. Увы, не будет обладать особой индивидуальностью в дизайне и новый аппарат компании, который станет частью линейки Moto G и будет первым устройством Motorola c поддержкой сетей пятого поколения. Его изображением с широкой аудиторией поделился известный инсайдер Эван Бласс.

Что показали

Новинка получит широкоформатный дисплей, в который врежут два датчика фронтальной камеры. Примечательно, что они не объединены в один модуль, а соседствуют отдельно. Возможно подобный эффект достигается программно, что с успехом было реализовано в Redmi K30. Впрочем, дождемся премьеры, чтобы делать окончательный вывод.

Датчики изображения основной камеры предпочли сгруппировать на площадке квадратной формы, а светодиодную вспышку вынесли за пределы модуля. Тыльную панель расчистили, отправив сканер отпечатков пальцев на боковую грань.

Что по характеристикам

О характеристиках смартфона нет никаких сведений. Можно лишь строить предположения, что в его основе будет лежать платформа Snapdragon 765 и предложат емкий аккумулятор, чтобы обеспечить продолжительную работу устройства с прожорливым 5G-модемом.

Источник: phonearena

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