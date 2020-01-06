Рендер и фото OnePlus 8 Lite

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Стратегия OnePlus на 2020 год претерпит изменения. До этого года компания лишь единожды была замечена за выпуском смартфона среднего уровня, делая ставку исключительно на флагманы. В этом же году производитель вновь предпримет попытку создать отличное по соотношению цена/качество устройство в среднем сегменте.

На кон будет поставлен OnePlus 8 Lite и в сети появился качественный рендер смартфона от авторитетного инсайдера, а также парочка живых снимков.

Это уже не первый раз, когда этот техно-шпион демонстрирует нам изображения этой модели. В этот раз он внес правки в оформление основной камеры. Так, если ранее он демонстрировал сдвоенный модуль со светодиодной вспышкой, встроенной в один блок, то теперь датчиков изображения три, а LED‑вспышка вынесена за пределы модуля.

На лицевой панели установят тонкорамочный дисплей, где фронтальная камера вписана в О-образный вырез по центру верхней части.

На данный момент нет сведений, когда состоится премьера семейства OnePlus 8, но вот характеристики новинок уже активно бродят в сети. Так, есть предсказания, что OnePlus 8 Lite удостоится 6,4 или 6,5-дюймового OLED‑дисплея разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

В его основу ляжет чип Snapdragon 765G или MediaTek Dimencity 1000, он получит батарейку на 4000 мАч, быструю зарядку мощностью 25/30 Вт, тройную камеру с датчиками 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, а также флеш-накопитель на 128/256 Гб.

Источники: twitter, slashleaks

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