Рендер раскрыл дизайн Huawei P40

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Несмотря на все попытки США «придушить» активность Huawei на рынке смартфонов и 5G-оборудования, компания продолжает жить, творить и наращивать продажи трубок. Сейчас китайцы готовятся к релизу очередных образцовых смартфонов семейства Huawei P40, которые вновь должны удивлять своими фотовозможностями.





А поскольку эти аппараты одни из самых ожидаемых в 2020 году, инсайдеры не могут обойти их вниманием. Ресурс 91mobiles поделился эксклюзивным рендером Huawei P40.









Если он достоверный, то новинка получит большой экран, сдвоенную фронталку и прямоугольную площадку для тройной основной камеры на задней панели. В случае с Huawei P40 Pro только и разговоров что о скругленной с четырех сторон матрице. А вот базовая модель семейства довольствуется плоским дисплеем.





На данный момент сведения о характеристиках Huawei P40, достаточно скудны. Есть предсказания об установке OLED-дисплея диагональю 6,1 или 6,2 дюйма, чипа Kirin 990 5G, фирменной оболочки EMUI 10 на основе Android 10 и основная камера помимо главного датчика должна получить широкоугольный сенсор и модуль ToF. Нет сомнений, что новинка предложит поддержку технологии быстрой зарядки и ее мощность может составить не менее 40 Вт.

Напомним, что премьера семейства Huawei P40 состоится в Париже в конце марта.

Источник: 91mobiles.com







