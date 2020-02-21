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Рендер Xiaomi Mi CC10: фейк или реальность?

21.02.2020 1146 1

В прошлом году модельный ряд смартфонов Xiaomi пополнился новой линейкой CC, куда вошли три аппарата: Xiaomi CC9, Xiaomi CC9e и Xiaomi CC9 Pro. Свою карьеру на глобальном рынке смартфоны продолжили как Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi Note 10. А есть еще эксклюзивный вариант для Китая — Xiaomi CC9 Mito.

 

Рендер Xiaomi Mi CC10: фейк или реальность? – фото 1


По мнению ресурса Slashleaks, компания готовит к дебюту Xiaomi Mi CC10 и показал даже рендер, как может выглядеть новинка. В представлении источника, смартфон должен получить тонкорамочный дисплей с круглым отверстием для фронтальной камеры. Главное новшество — круглая основная камера, которая обладает четырьмя датчиками изображения.

 

Рендер Xiaomi Mi CC10: фейк или реальность? – фото 2


Ниже камеры расположилась светодиодная вспышка и есть надпись, указывающая, что главный модуль здесь на 64-мегапикселя. Отсутствие сканера отпечатков пальцев указывает на то, что его могли отправить в дисплей и он изготовлен по технологии OLED.


Уже высказываются предположения, что на глобальный рынок смартфон выйдет как Xiaomi Mi 10 Lite. На данный момент нет понимания, достоверная это информации или очередной вброс фейка. Стоит дождаться сведений от более надежных источников, чтобы точно знать на какие дизайнерские ходы пойдет компания для Xiaomi Mi CC10. Ресурс Slashleaks публикует достаточно много фейковых изображений. 


Источник: phone.cnmo.com



Xiaomi Mi CC10 Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
INN
Главное новшество — круглая основная камера... что в мозгах у покупателей? все берут и возьму компанию ноль своих технологий, дорого)
21.02.2020 10:51
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Рендер Xiaomi Mi CC10: фейк или реальность?