Рендер Xiaomi Mi CC10: фейк или реальность?

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В прошлом году модельный ряд смартфонов Xiaomi пополнился новой линейкой CC, куда вошли три аппарата: Xiaomi CC9, Xiaomi CC9e и Xiaomi CC9 Pro. Свою карьеру на глобальном рынке смартфоны продолжили как Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi Note 10. А есть еще эксклюзивный вариант для Китая — Xiaomi CC9 Mito.









По мнению ресурса Slashleaks, компания готовит к дебюту Xiaomi Mi CC10 и показал даже рендер, как может выглядеть новинка. В представлении источника, смартфон должен получить тонкорамочный дисплей с круглым отверстием для фронтальной камеры. Главное новшество — круглая основная камера, которая обладает четырьмя датчиками изображения.









Ниже камеры расположилась светодиодная вспышка и есть надпись, указывающая, что главный модуль здесь на 64-мегапикселя. Отсутствие сканера отпечатков пальцев указывает на то, что его могли отправить в дисплей и он изготовлен по технологии OLED.





Уже высказываются предположения, что на глобальный рынок смартфон выйдет как Xiaomi Mi 10 Lite. На данный момент нет понимания, достоверная это информации или очередной вброс фейка. Стоит дождаться сведений от более надежных источников, чтобы точно знать на какие дизайнерские ходы пойдет компания для Xiaomi Mi CC10. Ресурс Slashleaks публикует достаточно много фейковых изображений.





Источник: phone.cnmo.com







